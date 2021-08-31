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البيت الأبيض : لن نتعجل في الاعتراف بحكومة طالبان

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البيت الأبيض : لن نتعجل في الاعتراف بحكومة طالبان البيت الأبيض : لن نتعجل في الاعتراف بحكومة طالبان

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قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن فرض عقوبات على حركة طالبان «يتوقف على سلوكها».

كما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن «واشنطن لن تتعجل في الاعتراف بحكومة طالبان في أفغانستان ».

يأتي هذا بينما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الثلاثاء: «سنتابع أفعال حركة طالبان وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها»، مشدداً على أن «المهمة في أفغانستان لم تنته بعد».

وأوضح قائلاً: «سنواصل مكافحة الإرهاب في أفغانستان ودول أخرى دون حروب برية»، معلناً: «انتهاء حقبة التدخلات العسكرية الكبرى لإعادة تشكيل وبناء الدول». كما وجّه كلامه لتنظيم داعش قائلاً: «لم ننته منكم بعد.. الولايات المتحدة لن تسامح ولن تنسى وسنطاردكم».

وشدد بايدن على أهمية «الاعتماد على الاستراتيجية عبر الأفق في أفغانستان » أي الضربات الجوية للقضاء على تنظيمات إرهابية.

المصرى اليوم

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