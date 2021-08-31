فرج عامر : ميدو قام بتقبيل رأس الخطيب وقال له: «بحبك يا أسطورة»

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كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة، عن كواليس الصورة التي ظهر فيها أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي .

وقال عامر في تصريحات متلفزة: «ميدو شاهد الخطيب بالصدفة في الغردقة وقام بتقبيل رأسه وقال له أحبك يا أسطورة».

وعن الصورة التي أطلقت عليها «شلة الجونة» عبر مواقع التواصل الاجتماعي قال رئيس سموحة: «حسن حمدي أفضل رئيس نادي في تاريخ مصر وحقق طفرة كبيرة في مجال الموارد المالية بكرة القدم».

وأكمل: «حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أراه أفضل شخصية مصرية رياضة، ولن يصل أحد لما وصل إليه».