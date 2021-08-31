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بيليرين في طريقه إلى ريال بيتيس.

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بيليرين في طريقه إلى ريال بيتيس. بيليرين في طريقه إلى ريال بيتيس.

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كشفت صحيفة ذا أثلتيك أن نادي ريال بيتيس الإسباني توصل إلى اتفاق مع أرسنال حول ضم الظهير الأيمن هيكتور بيليرين.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة ستكون اعارة فقط بدون شروط للشراء النهائي للاعب الإسباني البالغ من العمر 26 عامًا.

من المتوقع أن تتم الصفقة بشكل رسمي قبل نهاية سوق الإنتقالات الصيفية في إنجلترا وإسبانيا، بنهاية اليوم.

أكمل اللاعب بنجاح الفحص الطبي في لندن لصالح النادي الأندلسي، تمهيدًا للسفر إلى إسبانيا، مع حصول ريال بيتيس على موافقة رابطة الدوري "لا ليجا" لإبرام الصفقة مع أرسنال، حيث وافق بيليرين على تخفيض راتبه من اجل الإنضمام للنادي الإسباني.

خرج بيليرين تمامًا من خطط المدرب أرتيتا على الرغم من مشاركته في 25 مباراة مع أرسنال بالبريميرليج خلال الموسم الماضي.

يحاول فريق الجانرز ابرام صفقة لإنتداب مدافع، وربطته التقارير الصحفية بمدافع وظهير أيمن نادي بولونيا، الياباني تاكيهيرو تومياسو.

المصرى اليوم

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