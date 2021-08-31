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يلعب منتخب مصر الأول مساء الأربعاء الأول من سبتمبر أمام نظيره وضيفه الأنجولي في مستهل مشواره بمرحلة المجموعات من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتضم مجموعة منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم كل من منتخبات ليبيا وأنجولا والجابون.

ونستعرض من خلال التقرير التالي نتائج منتخب مصر في لقاء الجولة الأولى من التصفيات المونديالية منذ تطبيق نظام المجموعات في تصفيات نسخة 1990.

تصفيات كأس العالم 1990: فوز مصر على ليبريا بهدفين نظيفين

تصفيات كأس العالم 1994: فوز منتخب مصر على أندولا بهدف نظيف

تصفيات كأس العالم 1998: فوز مصر على ناميبيا 7/1

تصفيات كأس العالم 2002: التعادل مع السنغال بدون اهداف

تصفيات كأس العالم 2006: الفوز على المنتخب السوداني بثلاثية نظيفة

تصفيات كأس العالم 2010: الفوز على الكونغو الديموقراطية 2/1 ، وفي مرحلة المجموعات الثانية تعادل منتخب مصر مع زامبيا بنتيجة 1/1.

تصفيات كأس العالم 2014: فوز مصر على موزمبيق بهدفين دون رد.

تصفيات كأس العالم 2018: فوز مصر على جمهورية الكونغو بهدفين مقابل هدف.