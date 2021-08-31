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بعد انقطاع دام عاماً ونصف.. استئناف الدروس العلمية حضورياً بالمسجد النبوي

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بعد انقطاع دام عاماً ونصف.. استئناف الدروس العلمية حضورياً بالمسجد النبوي بعد انقطاع دام عاماً ونصف.. استئناف الدروس العلمية حضورياً بالمسجد النبوي
تنطلق اليوم بدرس لـ"السديس".. ويستمر بثها افتراضياً عبر منصة منارة الحرمين

بعد انقطاع دام عاماً ونصف.. استئناف الدروس العلمية حضورياً بالمسجد النبوي

أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالوكالة المساعدة للشؤون التوجيهية والإرشادية استئناف الدروس العلمية حضورياً، وذلك ابتداءً بدرس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الذي يقام اليوم الأربعاء.

وتفصيلاً، أوضح الوكيل المساعد للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد النبوي الشيخ عبدالله بن حطاب الحنيني أن عودة الحضور المباشر للدروس العلمية من رحاب المسجد النبوي بعد انقطاع دام عاماً ونصف مع استمرار بث الدروس العلمية افتراضياً عبر منصة منارة الحرمين، وإيصال فائدتها إلى المسلمين في شتى أنحاء العالم.


الجدير بالذكر أنه تم إعداد خطة عمل للعودة التدريجية لحلقات الدروس العلمية الحضورية، وستكون العودة على مراحل ويتم تنفيذها ومتابعتها بشكل واضح ودقيق وفق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد أثناء الدرس كما هو متبع في الصلوات تحقيقاً للفائدة لزائري المسجد النبوي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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