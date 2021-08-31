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قال الإعلامي أحمد موسى، إنه بالأمس خرج آخر ضابط أمريكي من أفغانستان، وفي الوقت نفسه سمحت طالبان بدخول الذراع الأيمن لأسامة بن لادن محمد أمين الحق، وهو قائد «فريق النخبة» ومسئول الأمن الذي كان مكلفًا بحماية أسامة بن لادن.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه هي العودة المباركة لتنظيم القاعدة، مشيرًا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد عودة تنظيم القاعدة على الساحة الإرهابية من أفغانستان.

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أن محمد أمين الحق كان قد سافر إلى السودان برفقة مجموعة من التنظيم لنقل أسامة بن لادن إلى أفغانستان عام 1996 ومن يومها أصبح المسؤول المقرب لأسامة بن لادن، مضيفًا أن المخابرات الأمريكية قامت بتصفية بن لادن وإلقاء الجثة في البحر.

وتابع أحمد موسى أن حركة طالبان تحتفى اليوم بعودة القيادي الإرهابي محمد أمين الحق، أخطر عناصر تنظيم القاعدة، وسط إجراءات أمنية مشددة، مضيفًا أن القادم خطير وينذر بعودة تنظيم القاعدة الذي يهدد المصالح الأمريكية والأوربية ودول أخرى وقد تتعرض لعمليات إرهابية.

واستطرد أحمد موسى أن طالبان تحتفي بفوزها على أمريكا، كما أن الحزب الجمهوري يتحدث عن عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث بلغت خسائر الأسلحة الأمريكي في أفغانستان نحو 85 مليار دولار.