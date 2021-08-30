نجم برشلونة على أعتاب الانتقال إلى «لايبزيج»

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اقترب إلياكس موريبا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى برشلونة الإسبانى، من الانتقال إلى صفوف لايبزيج الألمانى، خلال الميركاتو الصيفى الجارى.

وينتهى عقد إلياكس موريبا، صاحب الـ18 عامًا، مع برشلونة بنهاية الموسم الجارى، ويرفض اللاعب التوقيع على عقود جديدة، وتقدر قيمته السوقية بـ13 مليون جنيه إسترلينى.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين فى أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «وصل موريبا ووكلاؤه إلى اتفاق على الشروط الشخصية لعقد اللاعب مع لايبزيج منذ عدة أسابيع».

وأضاف: «عقد موريبا مع لايبزيج سيكون لمدة 5 سنوات اعتبارًا من يونيو 2022، ولا يزال وكلاء اللاعب يريدون إتمام هذه الصفقة»، مضيفًا: «ينتظر برشلونة عرضًا رسميًا من لايبزيج فقط من أجل الاستغناء عن موريبا».

وفى ذات السياق، وافق ماسيميليانو أليجرى، مدرب يوفنتوس الإيطالى، على عودة البوسنى ميراليم بيانيتش، إلى صفوف السيدة العجوز من جديد، فى الفترة الجارية.

وحسبما نشرت صحيفة «سبورت» الكتالونية، فإنه تمت الموافقة عمليًا على صفقة بيانيتش منذ أيام، لكن يتعين على يوفنتوس المصادقة على اتفاق الانتقال لموسم واحد قابل للتمديد لموسم آخر.

وأضافت الصحيفة أنه قد تؤدى هزيمة يوفنتوس فى أول مباراة بالدورى على أرضه أمام إمبولى 0-1 ورحيل كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد إلى سلسلة من ردود الفعل تنتهى بحل مستقبل بيانيتش، كما يريد البوسنى اللعب ليوفنتوس وقام بتجميد جميع العروض على الطاولة.

وأعطى بيانيتش مهلة لليوفى، حتى يكون كل شىء جاهزًا، وإذا لم يكن كذلك، فسيقوم على الفور بتفعيل خيار آخر من خياراته، على الأرجح خيار من خارج إيطاليا، وقدم اللاعب البوسنى جميع أنواع التسهيلات من أجل العودة لناديه السابق.

ومن جانبه، تمسك الهولندى رونالد كومان، المدير الفنى للنادى الكاتالونى، باستمرار البرازيلى إيمرسون، مع الفريق فى الموسم المقبل. وكانت تقارير صحفية أشارت إلى رغبة توتنهام فى التعاقد مع إيمرسون، لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن توتنهام قدم عرضًا بقيمة 20 مليون يورو، ولكن إدارة الفريق الكتالونى رفضت التخلى عن اللاعب خاصة فى ظل إعجاب الجهاز الفنى بقدراته.