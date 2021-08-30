راحة لفرق الدوري الممتاز حتى 21 سبتمبر

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قرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم بحضور أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي عضوي الاتحاد منح فرق المسابقة راحة حتى 21 سبتمبر المقبل لا تقام قبله أي مباريات رسمية .

في ضوء ما استمع إليه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد من مقترحات مسئولي أندية القسم الأول لمسابقة الدوري في موسمه الجديد خلال الاجتماع الذي دعا إليه الاتحاد يوم الأحد ومراجعة الإدارة الفنية بالاتحاد والمدير الفني للمنتخب الوطني .

وذلك حتى تتمكن الأندية من الاستعداد الجيد للموسم الجديد وحصول لاعبيها على الراحة المطلوبة ، خاصة أن الموسم المقبل يشهد ارتباطات عديدة على مستوى المنتخب الوطني والأندية المشاركة في البطولات الخارجية ، الأمر الذي ينذر بصعوبات زمنية لا تجعل ظروف اقامة المسابقة بالشكل الأمثل الذي يرجوه الجميع .

وبناء على ذلك فسوف يجري الاتحاد المصري لكرة القدم تعديلا على مواعيد يتناسب مع مد فترة الراحة، على أن يعلن هذا التعديل في وقت لاحق.