22 سباق في بطولة العالم للدراجات بالقاهرة.. والمنتخب يشارك في 19 سباق

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أعلن الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار- ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي- تفاصيل منافسات البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر المقبل تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أن منافسات البطولة ستشهد إقامة 22 سباق بواقع 11 سباق للناشئين و11 سباق للناشئات.

وكشف عزام أن المنتخب الوطني للدراجات سيخوض 19 سباق بواقع 10 سباقات لفئة الناشئين و9 سباقات لفئة الناشئات.

وأوضح الدكتور وجيه عزام أن منتخبنا الوطني«ناشئين وناشئات» سيشارك في منافسات سباقات السرعة الفرقية للفرق، وفِي منافسات فردي الاسكراتش، الاسبرنت، الكيرين، الاقصاء، الاومنيوم، النقاط، ضد الساعة والمطاردة الفردية، بينما يشارك منتخبنا للناشئين في منافسات الماديسون للفرق، علما أن المنتخب لن يشارك في سباق المطاردة الفرقية سواء على مستوى الناشئين أو الناشئات.

وأشار عزام إلى أن قائمة الفراعنة المشاركة في بطولة العالم تضم 12 لاعبا ولاعبة وهم:

عبدالله عفيفي- محمود بكر- يوسف شريف- بيجاد شريف- مهاب عزيز- خالد علام- عبدالرحمن فهيم- عبادة محمود- حبيبة السيد- شهد سعيد- مريم عاصم-

بسملة رامي تحت قيادة كابتن محمد ابراهيم المدير الفني للمنتخب.