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قال المهندس هاني أبوريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، إن حصول الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على حقوق بث 8 مباريات لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم، جاء بعد رغبة ملحة من الدولة المصرية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد أن الاتحاد الدولي يسعى دائما لبيع المباريات بأعلى أرقام لدعم الدول الأفريقية، مشيرا إلى أن بعض الشركات تقدمت خلال الشهور الماضية للحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر.

وأضاف «الشركة المتحدة تقدمت بأوراقها ونجحت في الحصول على حقوق البث»، موجها الشكر إلى العاملين في الشركة المتحدة على الجهود المبذولة خلال الفترة الجارية.

وأشار إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم توصل إلى فكرة تقسيم المباريات في ظل حصول قناة بي إن سبورت على بعض البطولات حصريا، ومن بينها البطولة الأفريقية المقبلة، لافتا إلى أن بعض المحطات نافست المتحدة للحصول على حق بث مباريات منتخب مصر.

وأردف «نحاول الحصول على دور في بث المباريات منذ ولاية عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الأفريقي الأسبق»، لافتا إلى أن بي إن حصلت على مباريات مونديال 2022 حصريا.

وحول احتمالية ترشح أبو ريدة لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة قال «الدولة المصرية تقدم مشروعا، هنشوف هحتاج أبقى موجود ولا لأ، وهنعمل إيه المرحلة القادمة»