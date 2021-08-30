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حسين السمري: يسير بخطى ثابتة رياضيًا وإداريًا

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حسين السمري: الزمالك يسير بخطى ثابتة رياضيًا وإداريًا حسين السمري: يسير بخطى ثابتة رياضيًا وإداريًا

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وجه حسين السمري المدير التنفيذي لنادي التهنئة لجماهير القلعة البيضاء على التتويج بمسابقة الدوري الممتاز.

وقال السمري في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «الزمالك يسير بخطى ثابتة على المستويين الرياضي والإداري، ونقوم في الوقت الحالي بعملنا نحو بعض الأفكار التي تسهم في زيادة اسم النادي تسويقيا»>

وتحدث الدكتور حسين السمري عن اتفاقية التعاون بين الزمالك واحدى الشركات وتوقيع بروتوكول إنشاء فرع للنادي بالإمارات قائلا: «خطوة مهمة للغاية نحو تعظيم الأفكار التسويقية، واللجنة تنفذ بعض الأفكار والخطط لخدمة النادي نعلن عنها في الوقت المناسب».

واختتم السمري تصريحاته: «فكرة إنشاء فرع للنادي في الإمارات جاءت بعدما رأينا مدى الاستفادة التي ستعود على النادي، خاصة أن شعبية الزمالك في الإمارات والوطن العربي كبيرة».

المصرى اليوم

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