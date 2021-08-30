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جلسة لأوباما مع إدارة لحسم انتقاله للحزم السعودي

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جلسة لأوباما مع إدارة الزمالك لحسم انتقاله للحزم السعودي جلسة لأوباما مع إدارة لحسم انتقاله للحزم السعودي

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اقترب يوسف أوباما، صانع العاب الفريق الكروى الأول بنادى ، من الإنضمام لنادي الحزم السعودي الذي جدد طلبه لضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وعلمت «المصرى اليوم»، أن الحزم طلب ضم أوباما لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء عقب انتهاء الموسم.

وتعقد لجنة إدارة نادي نادى الزمالك، حاليا اجتماع مع يوسف اوباما لمناقشة العرض، وحسم موقف اللاعب من البقاء أو الانتقال للدوري السعودي.

ولا يمانع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، رحيل أوباما للحزم السعودى، كما علمت «المصرى اليوم» ان المدير الفني ابدى غضبه الشديد بعد علمه بجلوس اللاعب مع مسئولي أحد الأندية خلال الفترة الحاسمة من الدوري، من أجل التفاوض حول رحيله إلى الدوري السعودي بداية من فترة الانتقالات المقبلة بمعرفة وكيله.

المصرى اليوم

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