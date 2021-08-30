«لما ترتبطي بواحد على الله حكايته».. مشاهير الفن والإعلام يتنافسون في تحدي الصبارة الراقصة

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أقبل عدد كبير من المشاهير ونجوم الفن، على خوض تحد ومنافسات اقتناء لعبة «الصبارة الراقصة» وهي دمية مصنوعة من القماش والقطن على شكل نبات الصبار، تسجل وتكرر الكلام، وتنافسوا في الظهور بها، عبر برامجهم، أو حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ونشروا مقاطع فيديو مصورة لهم مع هذه الدمية، التي ترقص بشكل كوميدي وتكرر الكلام بطريقة فكاهية، وتتميز بخفة ظلها وقدرتها على التسلية.

في البداية الفنانة نيللي كريم، التي نشرت مقطع فيديو للصبارة الراقصة، عقب عودتها من شهر العسل في نيويورك، عبر خاصية «الأستوري»، بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، ورصد الفيديو الصبارة الراقصة وهي تقول: «يا هشام ويا نيللي وحشتونا جداً جداً، نيويورك ضلمت بعد ما مشيتوا».

لتظهر الإعلامية مفيدة شيحة بعدها، من كواليس تصوير برنامجها «الستات مايعرفوش يكدبوا»، وهي تداعب لعبة «الصبارة الراقصة» وتتحدث معها أثناء تواجدها في كواليس تصوير برنامجها.

مفيدة شيحة عبر إنستجرام

شاركت «شيحة» مقطع الفيديو مع جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» وهي تتحدث مع لعبة الصبارة الراقصة، وتقول عدة جمل مثل «أنا عسل أنا سكر» وغيرها من كلمات المدح، وعلقت على الفيديو مازحة: «لما ترتبطي بواحد على الله حكايته».

وكان حرص الإعلامي رامي رضوان، على تجربة لعبة «الصبار الراقصة»، على الهواء، موجها حديثه إليها بشكل ساخر قائلا لها: «مساء الخير إنتي مشقلبة الدنيا، لترد عليه الصبارة بنفس الجملة وهي تتراقص وتتمايل».

ووصفها رضوان، بـ«اللعبة اللذيدة ودمها خفيف يعني»، منبها أنه لا يتوقع بأن يستطيع أي شخص أن يلعب بها لأكثر من 3 دقائق ويصاب بالملل«.

فيما روح الفنان محمد أنور، أغنيته الجديدة، مستعيناً، بلعبة «الصبارة الراقصة»، ونشر مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وظهر، وهو يتحدث معها بجملة من أغنيته الجديدة «أنتو كدا كلكوا»، لتكرر الصبارة الجملة وترقص عليها، وعلق على الفيديو قائلاً :«أنتو كدا كلكوا... اسمعوا الأغنية كاملة على اليوتيوب».

محمد أنور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة عبير صبري، اليوم، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، لحظات طريفة لها مع لعبة «الصبارة الراقصة».

ونشرت عبير صبري مقطع فيديو تستجوب فيه، «الصبارة الراقصة» وتسألها: «إنت مين، إسمك إيه، إنت جاسوسة؟» وطبعا كانت اللعبة تردد كل ما تقوله لها«.

خلال الأيام الماضية حصدت الفيديوهات الخاصة باللعبة عدداً كبيراً، من المشاهدات والمشاركات من قبل رواد مواقع السوشيال ميديا وسط حالة جدل واسعة تسببت فيها لعبة الصبارة الراقصة، التي أصبحت أشهر منتج على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا.