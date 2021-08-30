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الاتحاد الأوروبي يستبعد أمريكا من قائمة السفر الآمن

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الاتحاد الأوروبي يستبعد أمريكا من قائمة السفر الآمن الاتحاد الأوروبي يستبعد أمريكا من قائمة السفر الآمن
يطبق على القادمين منها إجراءات الفحص والحجر

الاتحاد الأوروبي يستبعد أمريكا من قائمة السفر الآمن

اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي، اليوم (الاثنين)، على إزالة الولايات المتحدة و5 دول أخرى من قائمة الاتحاد للسفر الآمن، وهو ما يعني أن الزائرين القادمين من تلك الدول من المرجح أن يواجهوا قيوداً أكثر صرامة مثل إجراءات للفحص والحجر الصحي، بحسب ما ذكرت "رويترز".

والدول الخمس الأخرى هي: كوسوفو، وإسرائيل، والجبل الأسود، ولبنان، ومقدونيا الشمالية.

وتسعى القائمة لتوحيد قواعد السفر في أرجاء الاتحاد الأوروبي، بالرغم من أنها غير ملزمة للدول فرادى التي لها الحرية في تقرير سياساتها بشأن الحدود.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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