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«المرأة المصرية عبر العصور».. محاضرة بثقافة الأقصر

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«المرأة المصرية عبر العصور».. محاضرة بثقافة الأقصر «المرأة المصرية عبر العصور».. محاضرة بثقافة الأقصر

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنون تشكيلية «أعمال ورقية» نفذتها نفيسة عبدالرحيم وصفاء حسن، كما نفذ ورشة فنون تشكيلية «ورشة بورتريه» حاضرتها نجلاء بدوي، بجانب محاضرة بعنوان «المعبودات في القديمة» حاضرها د. محمد أمام، وعقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان «المرأة المصرية عبر العصور» تحدث سيد صدقي خلالها عن مثالية المرأة في العصر الفرعوني، المرأة المصرية ودورها في حركات التحرر والنضال ضد الإستعمار، وما تقدمه من تضحيات من أجل أسرتها.

كما أقيمت محاضرة بعنوان «التعليم ودوره في مواجهة التطرف» تناول فيها عمرو عبدالصبور تنامي المسؤلية الاجتماعية والأخلاقية في أي مجتمع، والتى من شأنها تعزيز الجهود الحكومية في مواجهة التطرف والإرهاب، وأن التطرف بات ظاهرة عالمية، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية محاضرة بعنوان «حسن الخلق» تحدث بهلول مصطفى عن حرص الإسلام على الأخلاق، ودور الإعلام والمؤسسات في توعية المجتمع بالأخلاق، بجانب تنفيذ ورشة اشغال يدوية نفذتها نجوي ابو الفضل، وعقد بيت ثقافة الاقالته محاضرة بعنوان «الطرق السليمة لعمل لوحة فنية» حاضرتها فاطمة عبدالكريم، كما عقدت مكتبة حاجر الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان «التسامح في الإسلام» حاضرها صلاح محمد.

المصرى اليوم

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