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مدير أعمال سميرة سعيد يرد على محمد رمضان بعد مهاجمته المطربات اللبنانيات

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مدير أعمال سميرة سعيد يرد على محمد رمضان بعد مهاجمته المطربات اللبنانيات مدير أعمال سميرة سعيد يرد على محمد رمضان بعد مهاجمته المطربات اللبنانيات

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هاجم نضال هاني مدير أعمال المطربة الكبيرة سميرة سعيد، الفنان محمد رمضان بعد تصريحاته الأخيرة بأحد البرامج التلفزيونية التي أكد فيها أنه لا يجد في مطربات لبنان الصوت الذي يستفزه ويحمسه لأداء ديو معها.

وأكد نضال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:«فيه فنان (مصري) عمل مقابلة بلبنان مع مذيعة فاشلة.. سألته: «مين الفنانة اللبنانية اللي ممكن تعمل معها ديو؟..بيجاوبها: ما خلقت بعد.. ممكن كمان ١٥ سنة! (وضحك)».

وتابع: «طيب أول شي لازم تشوف مين الفنانة اللبنانية اللي اصلا ممكن ترضا تعمل معاك ديو.. خصوصا إنه بيروت عاصمة الفن (وحمد الله عندنا أهم وأشهر وانجح نجوم بالوطن العربي، هيدي المذيعة الفاشلة اللي بس جايبته لتطبله وتألهه.. كيف ممكن تمرق هيك تصريح وتسكت.. لا ضحكت كمان.. طيب، كيف ممكن صحافتنا تمرق هيك تصريح؟ بس كرمال تكسب وده الأخ؟ اللي أصلا لجأ للبنان لما شاف إنه الكل ضده بمصر الحبيبة.


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