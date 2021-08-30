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طهران: أي تعرّض للسفينة الإيرانية المتجة إلى لبنان سيواجه برد مزدوج

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طهران: أي تعرّض للسفينة الإيرانية المتجة إلى لبنان سيواجه برد مزدوج طهران: أي تعرّض للسفينة الإيرانية المتجة إلى لبنان سيواجه برد مزدوج

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قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني أبوالفضل عموئي إن أي تعرّض للسفينة الإيرانية المتجة إلى لبنان سيواجه برد مزدو

وشدد عموئي على أن السفن الإيرانية المتجهة إلى لبنان هي «تجارة مشروعة»، وأن «أي خطأ من قبل الصهاينة أو غيرهم سيواجه برد مزدوج من قبل إيران ولبنان».

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أكدت في وقت سابق اليوم الإثنين أن إرسال النفط الإيراني إلى لبنان «هو قرار سيادي»، مشيرة إلى أن «واشنطن ليست في موقع يسمح لها بمنع التجارة المشروعة بين الدول».

وكان الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أعلن عن انطلاق أولى السفن الإيرانية المحملة بالمشتقات النفطية إلى لبنان الذي يعاني من نقص حاد بالمشتقات النفطية، محذرا من اعتراض السفينة.

وقال: «منذ اللحظة التي ستبحر فيها السفينة بعد ساعات ستصبح أرضا لبنانية».

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