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«ثقافة الأقصر» يناقش خطورة الهجرة الغير شرعية

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«ثقافة الأقصر» يناقش خطورة الهجرة الغير شرعية «ثقافة الأقصر» يناقش خطورة الهجرة الغير شرعية

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الاقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، حيث نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنون تشكيلية «استنساخ لوحة فنية» نفذتها شيماء سعيد، بجانب ورشة فنية «تعليم البورتريه» نفذتها شيماء مرجان، وورشة «شرح دائرة الألوان» نفذتها صفاء قرشي، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان «تأثير جائحة كورونا في تغيير سلوكيات المجتمع» ألقاها د. النوبي عبدالراضي، بجانب عرض فني لفرقة الأقصر للفنون الشعبية، كما عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان «ماهي الإنسانية» تناول عمرو عبدالصبور فيها مفهوم الإنسانية لغويا، وأن الإنسانية تنتج عن البشر، وعقدت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان«آفة التقليد الأعمى» تحدث السيد محمد عن تعريف التقليد وأنواعها وسلبياتها.

أقام قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان «خطورة الهجرة غير الشرعية»أوضح سيد صدقي تعريف الهجرة واقسامها، أسبابها الهجرة والحلول للحد منها، ونظم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان «المرأة ودورها المؤثر قديما وحديثا» تحدث حسن عبدالباري عن دور المرأة في الإسلام والمسلمين، ودور المرأة قديما وحديثا في الحياة السياسية والاجتماعية، بينما أقامت مكتبة حاجر الضبعية الثقافية أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي وألقى قصائد بعنوان «وجع، مهياش فارقة»، وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان «ثقافة التطوع» تحدثت نوال عبدالنعيم عن العمل التطوعي وتكاتف الجهود في المجتمع، وكيف حث الإسلام على العمل التطوعي.

المصرى اليوم

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