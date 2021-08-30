أخبار عاجلة

السيسي يتابع جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية -
هيثم فاروق: «خسارة إضاعة تغريدة في التعليق على أداء منتخب مصر» -
مساعد البدري يعلق على قرار الإقالة من منتخب مصر -
صدق أو لا تصدق: البدري حصل على 2 مليون جنيه عن كل مباراة مع المنتخب -
أول تعليق من حسام البدري على قرار إقالته من تدريب منتخب مصر -
مشاجرة مع سائق أجرة قد تدفع أجويرو للرحيل عن برشلونة -
الولايات المتحدة.. فاوتشي يحذر من اقتراب المستشفيات من طاقتها الاستيعابية القصوى -
«طالبان» تعلن استسلام نحو 200 مقاتل بينهم 30 قائدا من المقاومة في بنجشير -
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعلن إعداد مسودة بقوانين الانتخابات -
مجموعة الـ7 تدعو الرئيس التونسي إلى سرعة العودة للنظام الدستوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

انتحار فتاة في المنوفية.. والأب: تناولت الحبة القاتلة لرفضها الزواج

Print
انتحار فتاة في المنوفية.. والأب: تناولت الحبة القاتلة لرفضها الزواج انتحار فتاة في المنوفية.. والأب: تناولت الحبة القاتلة لرفضها الزواج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدمت فتاة على الانتحار بتناولها حبوب حفظ القمح السامة، لعدم رغبتها في الزواج، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد بوفاة فتاة داخل مستشفيات جامعة المنوفية، عقب تناولها حبوب حفظ القمح السامة ونقلها للمستشفى في محاولة لإنقاذ حياتها، وتوفيت نتيجة تأخر حالتها الصحية.

بالانتقال والفحص تبين وفاة «ه‍.م.م» 17 عاما، مقيمة دائرة مركز شبين الكوم، بعد تناول حبة الغلة القاتلة، ونقلها الى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وبسؤال والدها أكد تناولها حبة الغلة لاعتراضها على إتمام عملية زواجها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يتابع جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية

السيسي يتابع جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية

هيثم فاروق: «خسارة إضاعة تغريدة في التعليق على أداء منتخب مصر»

هيثم فاروق: «خسارة إضاعة تغريدة في التعليق على أداء منتخب مصر»

مساعد البدري يعلق على قرار الإقالة من منتخب مصر

مساعد البدري يعلق على قرار الإقالة من منتخب مصر

صدق أو لا تصدق: البدري حصل على 2 مليون جنيه عن كل مباراة مع المنتخب

صدق أو لا تصدق: البدري حصل على 2 مليون جنيه عن كل مباراة مع المنتخب