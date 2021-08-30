انتحار فتاة في المنوفية.. والأب: تناولت الحبة القاتلة لرفضها الزواج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقدمت فتاة على الانتحار بتناولها حبوب حفظ القمح السامة، لعدم رغبتها في الزواج، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد بوفاة فتاة داخل مستشفيات جامعة المنوفية، عقب تناولها حبوب حفظ القمح السامة ونقلها للمستشفى في محاولة لإنقاذ حياتها، وتوفيت نتيجة تأخر حالتها الصحية.

بالانتقال والفحص تبين وفاة «ه‍.م.م» 17 عاما، مقيمة دائرة مركز شبين الكوم، بعد تناول حبة الغلة القاتلة، ونقلها الى مستشفى شبين الكوم الجامعى، وبسؤال والدها أكد تناولها حبة الغلة لاعتراضها على إتمام عملية زواجها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.