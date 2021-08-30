أجسام مضادة تهاجم الفيروس.. «الصحة»: إضافة علاج مناعي لـ«كورونا»

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قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إنه تم عقد اجتماع للجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا وتم إعلان تفاصيل الإصدار الخامس من البروتوكول المصري لعلاج مصابي كورونا.

وأضافت عاصم، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أنه تمت إضافة بعض الأدوية واستبعاد أدوية أخرى لأنها لم تثبت كفاءة عالية وتم تغيير بعض جرعات الأدوية في البروتوكول.

وتابعت: «تمت إضافة علاج مناعي عبارة عن أجسام مضادة تهاجم فيروس كورونا في مراحل معينة وهو عقار (مونوكرونال أنتي باديز)، وهو علاج فعال ولكن له موعد محدد لاستخدامه في الحالات المتوسطة التي لديها عوامل خطورة ويتم استخدامه باستشارة الطبيب الذي يقيم حالة المصاب».

وأوضحت: «من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حتى بعد تلقي اللقاحات».