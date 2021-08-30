أخبار عاجلة

السيسي يتابع جهود تطوير وتحديث مراكز البحوث الزراعية على مستوى الجمهورية -
هيثم فاروق: «خسارة إضاعة تغريدة في التعليق على أداء منتخب مصر» -
مساعد البدري يعلق على قرار الإقالة من منتخب مصر -
صدق أو لا تصدق: البدري حصل على 2 مليون جنيه عن كل مباراة مع المنتخب -
أول تعليق من حسام البدري على قرار إقالته من تدريب منتخب مصر -
مشاجرة مع سائق أجرة قد تدفع أجويرو للرحيل عن برشلونة -
الولايات المتحدة.. فاوتشي يحذر من اقتراب المستشفيات من طاقتها الاستيعابية القصوى -
«طالبان» تعلن استسلام نحو 200 مقاتل بينهم 30 قائدا من المقاومة في بنجشير -
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يعلن إعداد مسودة بقوانين الانتخابات -
مجموعة الـ7 تدعو الرئيس التونسي إلى سرعة العودة للنظام الدستوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أجسام مضادة تهاجم الفيروس.. «الصحة»: إضافة علاج مناعي لـ«كورونا»

Print
أجسام مضادة تهاجم الفيروس.. «الصحة»: إضافة علاج مناعي لـ«كورونا» أجسام مضادة تهاجم الفيروس.. «الصحة»: إضافة علاج مناعي لـ«كورونا»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، إنه تم عقد اجتماع للجنة العلمية لمكافحة وتم إعلان تفاصيل الإصدار الخامس من البروتوكول المصري لعلاج مصابي كورونا.

وأضافت عاصم، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أنه تمت إضافة بعض الأدوية واستبعاد أدوية أخرى لأنها لم تثبت كفاءة عالية وتم تغيير بعض جرعات الأدوية في البروتوكول.

وتابعت: «تمت إضافة علاج مناعي عبارة عن أجسام مضادة تهاجم فيروس كورونا في مراحل معينة وهو عقار (مونوكرونال أنتي باديز)، وهو علاج فعال ولكن له موعد محدد لاستخدامه في الحالات المتوسطة التي لديها عوامل خطورة ويتم استخدامه باستشارة الطبيب الذي يقيم حالة المصاب».

وأوضحت: «من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حتى بعد تلقي اللقاحات».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قافلة لتطعيم موظفي مركز البدرشين ضد فيروس كورونا (صور )

قافلة لتطعيم موظفي مركز البدرشين ضد فيروس كورونا (صور )

«داعواتكم ».. هاني سرحان يعلن إصباته بفيروس كورونا

«داعواتكم ».. هاني سرحان يعلن إصباته بفيروس كورونا

نيوزلاندا تخفف القيود الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

نيوزلاندا تخفف القيود الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا

العام الدراسي 2022.. اعرف عدد أيام الدراسة في ظل الموجة الرابعة لفيروس كورونا