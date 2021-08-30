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الولايات المتحدة: صفر وفيات بالتهاب القلب بين الشباب متلقي لقاحي «فايزر» و«موديرنا»

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الولايات المتحدة: صفر وفيات بالتهاب القلب بين الشباب متلقي لقاحي «فايزر» و«موديرنا» الولايات المتحدة: صفر وفيات بالتهاب القلب بين الشباب متلقي لقاحي «فايزر» و«موديرنا»

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أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه لم يتم تسجيل أي وفيات بالتهاب عضلة القلب بين الشباب ممن تم تطعيمهم بلقاحي «فايزر» و«موديرنا».

وحسب المراكز تم حتى الآن الإبلاغ عن 2574 حالة أولية من التهاب القلب في البلاد، منها 1282 حالة بعد تلقي لقاح «فايزر» و557 بعد لقاح «موديرنا».

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في شهر يونيو الماضي، أنها تحقق في تقارير عن حالات التهاب عضلة القلب لدى أشخاص تلقوا لقاح «فايزر».

وأظهرت دراسة جديدة نشرت في دورية «نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين» أن استخدام لقاح «فايزر» يزيد مخاطر التهاب القلب زيادة طفيفة لكن هذا الخطر أكبر بين المصابين بفيروس كورونا.

المصرى اليوم

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