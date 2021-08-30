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انطلاق مشروع «كتاب القرى» في قرية أبوحسين بالسويس

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انطلاق مشروع «كتاب القرى» في قرية أبوحسين بالسويس انطلاق مشروع «كتاب القرى» في قرية أبوحسين بالسويس

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في إطار تحقيق العدالة والتنمية الثقافية التي تتبناها وزارة الثقافة برئاسة إيناس عبدالدايم، أطلاقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، مشروع كتاب القرى بقرية أبوحسين داخل جمعية تنمية المجتمع بمحافظة السويس، وذلك ضمن برنامج القرى الأكثر احتياجا ثقافيا الذي ينظمه إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، لمدة ثلاثة أيام حتى 1 سبتمبر 2021.

وأشار نبيل إلى أن هدف هذا المشروع الوصول الثقافي للقري المحرومة ثقافيا بغرض تعزيز المهارات القرائية وإعداد جيل مثقف واعي ومحب للقراءة ودعم المعارف، وعلي هامش المعرض أقيم برنامج ترفيهي تضمن ورشة فنية لفن الأوريجامي، وهو فن طي الورق، وقد شهد المعرض اقبال كبيرا من مواطني القرية وأهالي القري المجاورة، وذلك بأسعار رمزية تحت إشراف مدير عام ثقافة السويس.

المصرى اليوم

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