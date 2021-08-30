«الإسكان»: محطة معالجة المياه بأبورواش تنتج 1.2 مليون متر يوميًا بتكلفة 6 مليار جنيه

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قال سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن محطة معالجة الصرف الصحي بأبورواش لها أهمية كبيرة لعديد من الأسباب يأتي في طليعتها أنها ثاني أكبر محطة في مصر.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر أصبحت متفردة في إعادة استخدام المياه.

وأضاف خلال مداخلة على شاشة قناة صدى البلد، أن محطة أبورواش تعيد إنتاج 1.6 مليون متر مكعب يوميا وهناك توسعات مستقبلية لها بمعدل 400 ألف متر لتصبح 2 مليون متر مكعب .

وأردف سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أن محطة معالجة الصرف الصحي بأبورواش تهدف للحفاظ على موارد مصر المائية، حيث إن تكلفة هذا المشروع 6 مليارات جنيه

وأشار خلال مداخلة على شاشة قناة صدى البلد، إلى أن محطة أبورواش من شأنها أن تمنع التلوث في فرع رشيد وتسهم في التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي .

واختتم سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه يتم معالجة المياه في أبورواش وفقًا لأعلى المعايير العالمية.