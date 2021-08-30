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30 سبتمبر .. الحكم على ربة منزل وعشيقها متهمين بقتل الزوج في الشرقية

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30 سبتمبر .. الحكم على ربة منزل وعشيقها متهمين بقتل الزوج في الشرقية 30 سبتمبر .. الحكم على ربة منزل وعشيقها متهمين بقتل الزوج في الشرقية

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قررت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير أحمد زكى، وأمانة سر خالد إسماعيل، تأجيل محاكمة زوجة وعشيقها لجلسة 30 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، في واقعة اتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولى والتخلص من جثته بدائرة مركز صان الحجر.

تعود أحداث القضية لشهر يوليه من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ بالعثور على جثة «م. إ. ع - 37 سنة - خفير نظامي - مُقيم بإحدى قرى مركز فاقوس»، ملقاة بدائرة مركز شرطة صان الحجر، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وجود إصابات ظاهرية في الجثمان، وقررت النيابة العامة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

وكشفت التحقيقات أكدتها التحريات وجود علاقة غير شرعية بين «س. ص. ح» 31 عامًا ربة منزل زوجة المجني عليه، و«م. ي. ع» 40 عامًا مقيم بذات القرية وعلي صلة صداقة بالمجني عليه، وأنهما اتفقا سويا على التخلص منه كي يخلو لهما الجو، فقام عشيقها باستدراجه بحجة تعليمه السباحة، وقام بالانقضاض على المجني عليه وقتله، وتخلص من جثته بدائرة مركز صان الحجر.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

المصرى اليوم

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