ريال مدريد ينسحب من صفقة مبابى

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انسحب ريال مدريد من صفقة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لشبكة سكاي سبورتسالبريطانية، وإذاعة مونت كارلوالفرنسية، فإن ريال مدريد قرر الانسحاب من صفقة مبابي هذا الصيف بعد أن تخطت الساعة الخامسة مساء.

وكان ذلك الموعد الذي حدده الميرنجي لانتهاء صلاحية عرضه الثاني لمبابي.

وقالت الشبكة البريطانية إن من المرجح انتظار ريال مدريد حتى يناير/ كانون الثاني، للتفاوض مرة أخرى مع مبابي، لكن كي ينضم اللاعب خلال صفقة مجانية في الصيف المقبل.

وأضافت أن ريال مدريد واثق أن مبابي سيوافق على التوقيع للميرنجي مبكرًا في ينايرالنقبل.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، لكن يرفض اللاعب الفرنسي كل عروض باريس من أجل التجديد.

وقدم ريال مدريد عرضين لضم مبابي، حيث بلغ الأول 160 مليون يورو، ووصل الثاني إلى 170 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 10 ملايين يورو.