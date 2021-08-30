ختام فعاليات المسرح المتنقل بقرية الرغامة في كوم أمبو

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، فعاليات المسرح المتنقل بقرية الرغامة بكوم أمبو بفرع ثقافة أسوان بإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس، ضمن المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» للتنمية الشاملة للريف المصرى، حيث تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان «العنف الأسرى وظواهره السلبية» ألقاها الدكتور حنفى عبدالغنى، تحدث خلالها عن العنف وهو استخدام القوة المادية والمعنوية لإلحاق الأذى بالاخر استخداماً غير مشروع، ويشمل عنف الزوج تجاه زوجته، وعنف الزوجة تجاه زوجها وعنف الوالدين تجاه أولادهما وبالعكس، والعنف الجسدي والجنسي واللفظي بالتهديد، والعنف الاجتماعي والفكري، وأن من أسباب العنف سوء التربية والنشأة في بيئة عنيفة في تعاملها، غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة، سوء الاختيار وعدم الانسجام بين الزوجين في مختلف جوانب الحياة التربوية والتعليمية والاجتماعية والفكرية والبيئية، ظروف المعيشة الصعبة كالفقر والبطالة، وأضاف أثر العنف على الأسرة يسبب تفكك الروابط الأسرية وانعدام الثقة وتلاشي الإحساس بالأمان وربما نصل إلى درجة تلاشي الأسرة.

أعقب ذلك أمسية شعرية شارك فيها الشعراء بقصائد متنوعة منها قصيدة «لا تأمنن» لعلى الدفشى، وقدم حسن حفنى قصائد «ياعاشقين النبى، الحسد، خوفت منك»، بالإضافة لفقرة اكتشاف مواهب من أطفال القرية في الغناء والشعر والنميم، وتقديم عرض مسرح عرائس حكاية «الحصان الجميل» للفنان موسى محمد، بجانب أقامة معرض لإصدارات الهيئة، وتنفيذ ورشة فنية فنية «رسم لوحات بالوان الحواش»للمدربة منى أحمد.

وفى الختام قدمت فرقة أبوسمبل أطفال للفنون الشعبية بقيادة المدرب حسن عطالله، مجموعة من التبلوهات منها «شيكولاتة، نوبا سلام، نبرى اشر»الحلوة«، واه نور»يارب«، بليه»فرح«، الزفة النوبية بالدوفوف.