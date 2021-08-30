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ختام مشروع «كتاب القرية» في أبوعاشور بالإسماعيلية

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ختام مشروع «كتاب القرية» في أبوعاشور بالإسماعيلية ختام مشروع «كتاب القرية» في أبوعاشور بالإسماعيلية

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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، معرض «كتاب القرية» بقرية أبوعاشور بمدينة التل الكبير بالإسماعيلية، وذلك ضمن القرى الأكتر احتياجا ثقافيا بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

كما أقيمت ورشة فنون تشكيلية بعنوان «القرية في أطفالنا» بجانب ورشة رسم على الوجه للفنانة آية علاء، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان «في القراءة حياة» حاضرها مصطفى سليمان، أعقبها عرض فنى لفرقة التل الكبير للإنشاد الديني.

جدير بالذكر أن معرض «كتاب القرية» لبيع كتب إصدرات الهيئة العامة لقصور بأسعار رمزية، يعد المعرض الأول بقرية أبوعاشور من القرى التي تم المرور عليها بالإسماعيلية.

يأتي ذلك في إطار حزمة المشروعات الثقافية التي تتبناها وزارة الثقافة لصالح تنمية ثقافية حقيقية للمواطن المصري، حيث استمر المعرض لمدة 3 أيام.

المصرى اليوم

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