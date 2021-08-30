بينيت يعلن بدء العام الدراسي في إسرائيل يوم الأربعاء

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صادق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم الاثنين على قرار بدء العام الدراسي كما كان مخططا له مسبقا، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق للـ1 من سبتمبر 2021.

وقال مكتب بينيت إنه يتعين على 70٪ من الأطفال أو أكثر في الصف السابع وما فوق تلقي جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، حتى يكون الحضور شخصيا في الفصول الدراسية.

وبذلك يعود تلاميذ المرحلة الإعدادية إلى الجدول الدراسي لما قبل الجائحة، بعدما قضوا الفترة الماضية في المنازل أو حضروا بعض الفصول لينضموا بذلك إلى أطفال دور الحضانة وتلاميذ المرحلتين الابتدائية والثانوية، الذين سبق أن عادوا إلى فصولهم.

إلا أنه سيكون على الطلاب ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وسيُسمح لهم بإزالة الكمامات خلال حصص التربية البدنية، وعند تناولهم الطعام، وبين الحصص.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الاثنين إن إجمالي حالات الوفاة بكورونا في البلاد منذ بدء الجائحة بلغ 7030.