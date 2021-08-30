الرئيس الأفغاني بالإنابة: لن نسمح لـ«طالبان» بحكم البلاد

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كتب نائب رئيس أفغانستان السابق أمر الله صالح رسالة أعرب فيها عن استعداده مع الحلفاء في جبهة «المقاومة الوطنية» لمواجهة «طالبان» في ولاية بنجشير شمالي البلاد.

وقال صالح في الرسالة التي نشرتها مجلة «دير شبيغل» الألمانية: «نحن معزولون جغرافيا، ولكن أفغانستان سياسيا وأخلاقيا معنا، ولن تصبح طالبانية أبدا».

واتهم صالح في الرسالة البيت الأبيض بـ«السذاجة والتعب وقصر النظر».

وقال: «تصرفات الإدارة الأمريكية تسببت في تضرر سمعتها وسلطتها ومكانتها في العالم»، متهما في الوقت ذاته الرئيس السابق للبلاد أشرف غني الذي فر من البلاد بعد سيطرة طالبان على كابل، بـ«الخيانة».

وأشار صالح، إلى أنه «لا يزال هناك مخرج من هذا الوضع، ولهذا، يحتاج المجتمع الدولي إلى المطالبة بتسوية سياسية في أفغانستان، وكذلك الاعتراف بالمقاومة الوطنية في بنجشير ودعمها».

وبنجشير وهي آخر ولاية في أفغانستان لا تسيطر عليها طالبان، وأصبح صالح بعد فرار غني بحكم الرئيس وفقا لدستور البلاد، ويتخذ مع زعيم المعارضة أحمد مسعود من وادي بنجشير معقلا لتنظيم المقاومة ضد طالبان.