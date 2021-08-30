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فاكسيرا: نصنع 8 أنواع من لقاحات كورونا

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فاكسيرا: نصنع 8 أنواع من لقاحات كورونا فاكسيرا: نصنع 8 أنواع من لقاحات كورونا

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قالت الدكتورة هبة والي، رئيس الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، إنه يتم تصنيع 8 أنواع من اللقاحات داخل فاكسيرا، لافتة إلى أنه من المستهدف تصنيع 100% من اللقاحات داخل .

وأضافت هبة والي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر فضائية «الحياة»، أن الشركة لا تستهدف الاكتفاء الذاتي فقط من لقاح كورونا ولكن من المستهدف اعتبار المصنع مركزًا اقليميا للتصدير لقارة إفريقيا.

وأشارت إلى أنه من المستهدف انتاج 24 ألف عبوة سنويا، ومضاعفة الطاقة الانتاجية 6 أضعاف الطاقة التي يتمانتاجها حاليا، مردفة أن مصنع انتاج اللقاحات بمجمع فاكسيرا يقام على مساحة 60 ألف متر مربع.

المصرى اليوم

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