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أكد الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن من ضمن أهداف اللجنة الأساسية هو تعظيم الموارد المالية عن طريق بعض الأفكار التسويقية.

وأضاف حسام المندوه في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك أن توقيع بروتوكول التعاون مع إحدى شركات التسويق -أي فريندز سبورت- لإنشاء فرع للنادي بالإمارات دليل على سعي اللجنة لتنفيذ أفكار تسويقية مختلفة.

كما أشار المندوه: «سبق ووقعت اللجنة اتفاقية تعاون مع إيرو سبورت الخاصة لتطوير قطاع الناشئين، واليوم توقيع اتفاقية لإنشاء فرع للنادي بالإمارات، ولدينا أفكار أخرى نعمل عليها من أجل خدمة النادي».

واختتم المندوه تصريحاته قائلا: «اسم وشعبية نادي الزمالك هما ما يساعد على نجاح أي فكرة، والقادم سيكون أفضل».