ميدو ينتقد عقوبة إيقاف شيكابالا 8 أشهر: «قرار ظالم.. ومجاهد شعر بالإهانة»

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يرى أحمد حسام «ميدو» نجم الزمالك الأسبق، أن قرار لجنة المسابقة بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، «ظالم».

وقال أحمد حسام «ميدو» في تصريحات تلفزيونية: «إعطاء شيكابالا أقصي عقوبة بعد الشطب في موقف لم يسب فيه أحد بإعتراف أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة شخصيا (ظلم بين) وإيقافه 8 أشهر (هيبطله كورة ويدبحه)».

وأضاف: «لا أقول إن شيكابالا لم يخطئ، لكن الموقف لا يستحق الإيقاف لمدة 8 أشهر، خصوصا إن أحمد مجاهد نفسه أكد أن اللاعب لم يسب أحد لذلك فهو قرار ظالم».

وأوضح: «سألت أحد أصدقائي الذين كانوا حاضرين في المباراة وكان بينه وبين شيكابالا متر، وأقسم لي أن اللاعب لم يسب أحمد مجاهد، وكل ما قاله بالنص له (أنت أهلاوي وحصدنا الدوري رغمًا عنك)».

وتابع: «أطالب أحمد مجاهد بإعادة النظر في قرار إيقاف شيكابالا، لأنه قرار (شخصي) اتخذه رئيس اتحاد الكرة لأنه شعر بالإهانة وليس تطبيقا للوائح»، مضيفا: «إذا كان عقاب قائد الزمالك إيقاف 10 مباريات وغرامة 500 ألف جنيه لا يمكن لأحد أن يتحدث، لكن الإيقاف 8 أشهر».

واختتم ميدو قائلاً: «أنا لا أدافع عن عقوبة شيكابالا لأنه قائد الزمالك، وأقسم بالله لو كان لاعب في الأهلي كنت سأقول نفس الكلام».