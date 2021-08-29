أخبار عاجلة

وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء القطري -
استخراج مروحية مي-8 المنكوبة من بحيرة في كامتشاتكا -
«الجيزة»: استكمال رصف شوارع بالحوامدية -
الإسماعيلي يكشف تطورات تجديد التعاقد مع إيهاب جلال -
حقق 5 ملايين جنيه.. «ماكو» يتصدر إيرادات شباك تذاكر السينما الأحد -
إبراهيم سعيد: اتجاه لرحيل البدري.. وحسام حسن الأفضل للمنتخب -
أحمد حسن: «مصطفى محمد كان لازم يبدأ أساسي.. والبدري ضيّع أفشة» -
الحبس 3 سنوات لـ4 موظفين بـ«كهرباء البحر الأحمر» والعزل من وظائفهم في «قضية رشوة» -
زوجة تروي اللحظات الأخيرة في حياة زوجها الشاذ : قتلته وارتحت منه في إمبابة -
إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 .. والجامعات والمعاهد المُعتمدة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

سيدة تقتحم مسرح خيرات الباحة وتشارك في العرضة.. هكذا تعامل معها منظِّمو الحفل

Print
"الزهراني": استغلت غفلة حراس الأمن.. وتم التعامل معها وإنزالها في ثوانٍ معدودة

سيدة تقتحم مسرح خيرات الباحة وتشارك في العرضة.. هكذا تعامل معها منظِّمو الحفل

تداول مغردون مقطع ، يُظهر مشاركة إحدى النساء في الحفل الختامي لمهرجان خيرات الباحة، وكيف تعامل معها منظمو الحفل دون إرباك أو إخلال بالحفل، الذي بدوره لاقى استحسان وإعجاب المغردين .

"سبق" بدورها تواصلت مع رئيس لجنة الثقافة والفنون بمحافظة القرى بدر بن هلال الزهراني، الذي قال إن المشاركات ممنوعة منعًا باتًّا على الجميع، وإن العدد محصور بأشخاص مصرح لهم من وزارة الصحة وهيئة الترفيه، وبأعداد محددة تطبيقًا للإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد الجسدي، ولا يُسمح بمشاركة أي شخص إلا في حال خروج أحد أعضاء الفرقة، واستبداله بشخص آخر.

وأضاف بأن السيدة دخلت دون إذن مسبق، واستغلت غفلة حراس الأمن، وفوجئنا بها على المسرح، وتم التعامل معها وإنزالها فورًا في ثوانٍ معدودة.

وكانت السيدة قد اقتحمت مسرح خيرات الباحة أثناء أداء العرضة، وطلبت من أحد الراقصين السيف، إلا أنه رفض؛ ليتوجه إليها قائد الفرقة، ويطلب منها النزول من على المسرح؛ لأنها مخالفة للتعليمات، فاستجابت منه، وغادرت أرض المسرح.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مسلحو طالبان يسيطرون على ضريح "أسد بنجشير"

بالفيديو.. مسلحو طالبان يسيطرون على ضريح "أسد بنجشير"

فيديو لص جوالات بمصر.. شاهد لحظة سقوطه بأيدي الناس

فيديو لص جوالات بمصر.. شاهد لحظة سقوطه بأيدي الناس

الداخلية تعرض لقطات حية لعملية تحرير طفل أسيوط المحتطف ( فيديو )

الداخلية تعرض لقطات حية لعملية تحرير طفل أسيوط المحتطف ( فيديو )

طالبان تنشر فيديو يقال إنه من ضريح "أسد بنجشير" أحمد شاه مسعود

طالبان تنشر فيديو يقال إنه من ضريح "أسد بنجشير" أحمد شاه مسعود