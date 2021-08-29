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من هو الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر الذي نعته الكنيسة؟

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من هو الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر الذي نعته الكنيسة؟ من هو الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر الذي نعته الكنيسة؟

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أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر.

وقالت الكنيسة في بيان الأحد، «رقد في الرب منذ قليل نيافة الأنبا بطرس أسقف شبين القناطر وتوابعها، بشيخوخة صالحة، بعد صراع قصير مع المرض».

وتنشر «المصري اليوم» أبرز اللمحات في مسيرته الكهنوتية:

- ولد زكريا ناشد أثناسيوس في ١٤ أغسطس ١٩٤٧ لأسرة تقية كانت تعيش في مدينة سوهاج، وله ٨ أشقاء من بينهم مثلث الرحمات المتنيح الأنبا كيرلس مطران ميلانو والنائب البابوي السابق لأوروبا، والنحات العالمي الراحل الفنان صبري ناشد.

- حصل على بكالوريوس كلية التربية قسم الكمياء، وعمل مدرسا بالإسكندرية.

- التحق بدير الشهيد مارمينا بمريوط في ١٠ سبتمبر ١٩٧٧ وترهب به بيد المتنيح الأنبا مكسيموس مطران القليوبية في ٢٤ يونيو ١٩٧٨.

- رفض نوال أي درجة كهنوتية بعد رهبنته، وظل هكذا طوال ٢٢ سنة، حين سيم كاهنًا يوم ٣ يناير عام ٢٠٠٠.

- لم يخرج من ديره طوال ٣١ سنة، أي منذ دخوله إياه عام ١٩٧٧ وحتى دعاه مثلث الرحمات المتنيح البابا شنوده الثالث لنوال درجة الأسقفية في ٧ يونيو ٢٠٠٩

- تم تجليسه على كرسي إيبارشية شبين القناطر في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني يوم ١٠ مارس ٢٠١٣.

- استطاع أثناء خدمته في الإيبارشية أن يحل الكثير من المشكلات التي تراكمت من جراء خلو كرسي الإيبارشية لست سنوات قبل سيامته، رغم الصعوبات والمتاعب التي واجهها بسب تعقد هذه المشكلات.

- هذا إلى جانب جهاده المضني في كافة مجالات الخدمة والذي بذله بمثابرة وبالصلاة الدائمة والمحبة التي شمل بها الجميع وبحسن ارشاده وتدبيره.

- كان راعيًا مشجعًا لأبنائه، فسمح بإطلاق طاقاتهم ومواهبهم فحدث نمو ملحوظ في الخدمة بالإيبارشية.

- رقد في الرب بشيخوخة صالحة بعد صراع قصير مع المرض عن عمر بلغ ٧٤ سنة وبعد حياة رهبانية امتدت لأكثر من ٤٣ سنة منها ١٢ سنة أسقفًا، ونعاه قداسة البابا، والمجمع المقدس.

المصرى اليوم

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