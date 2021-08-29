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ملخص الأحد الكروي .. مباريات في الغرب وخلافات في الشرق

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ملخص الأحد الكروي .. مباريات في الغرب وخلافات في الشرق ملخص الأحد الكروي .. مباريات في الغرب وخلافات في الشرق

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شهد اليوم الأحد 29 -8 -2021، العديد من الأحداث الكروية حول العالم، حيث واصلت الدوريات الخمسة الكبرى منافستها، فيما تصدرت قرارات لجنة المسابقات في اتحاد الكرة حديث وسائل الإعلام ومناقشات الجماهير داخل .

وفيما يلى يستعرض «المصري اليوم» أهم ملفات اليوم المميز كرويًا في جولة سريعة قبل دقائق من بداية اليوم الجديد.

نجح توتنهام في مواصلة سلسلة نتائجة الرائعة في الدوري الإنجليزي بعدما تغلب على واتفورد بهدف دون رد عن طريق الكوري سون هيونج مين في الجولة الثالثة، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 9 نقاط في صدارة جدول الترتيب.

للمزيد: ترتيب الدورى الإنجليزى 2022 بعد مباريات اليوم 29 -8 -2021.. ليفربول وتشيلسي يتراجعان

وحقق مانشستر يونايتد انتصارًا بشق الأنفس على مضيفه ولفرهامبتون بهدف نظيف في الدقيقة 80 سجله ماسون جرينوود، ليترفع رصيد الفريق إلى 7 نقاط في المركز الثالث.

برشلونة يتجنب المفاجآت أمام خيتافي

تمكن برشلونة من الفوز على منافسه خيتافي بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني، ليحتل الفريق المركز الرابع برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف عن ريال مدريد المتصدر.

مزيد من التفاصيل: برشلونة يتجنب المفاجآت بفوز مثير على خيتافي

شارك الأرجنتيني ليونيل ميسي لأول مرة في المنافسة المحلية الفرنسية مع فريقه باريس سان جيرمان عندما حل بديلًا لزميله البرازيلي نيمار أمام فريق ريس في اللقاء الذي انتهى بثنائية نظيفة عن طريق كيليان مبابي.

اعرف أكثر: بمشاركة ميسي.. باريس سان جيرمان يهزم ريس بثنائية.. فيديو

عقوبات شيكابالا ومقابلة مجاهد

وقعت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عدة عقوبات ضد لاعبي ياتي في مقدمتهم محمود عبدالرازق شيكابالا الذي غُرم 500 ألف جنيه مع إيقاف لمدة 8 أشهر.

اقرا ايضا: رسميًا.. عقوبات بالجملة على نادي الزمالك وغرامات بـ800 ألف جنيه: السباب والتجاوز اللفظي السبب

وأعلنت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة القلعة البيضاء عن رفضها للقرارات والتظلم منها بشكل رسمي، فيما أكد أحمد مجاهد خلال ظهور تلفزيوني أن العقويات جاءت وفقًا للائحة ومن الممكن تخفيفها أو إلغاؤها بشكل كامل.

متابعة خاصة: مجاهد: من الوارد إلغاء عقوبة شيكابالا.. فيديو

المصرى اليوم

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