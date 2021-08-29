«مبروك كسبت جائزة كبرى».. الداخلية تكشف مفاجأة عن عصابة سرقة أموال المواطنين بالبنوك

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أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل جديدة في ضبط تشكيل عصابى قام بالاستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه من حسابات المواطنين خلال 48 ساعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من التوصل إلى بلاغات نصب واستيلاء أخرى على 24 مواطنا بإجمالى مبالغ مالية تجاوزت 400 ألف جنيه.

قالت الداخلية في بيان اليوم الأحد : «استكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابى مكون من خمسة أشخاص من بينهم سيدة، تخصص نشاطهم الإجرامى في النصب على المواطنين من خلال قيام أحدهم بالاتصال بهم عشوائياً والإدعاء بعمله بأحد البنوك واستحقاقهم مبالغ مالية كجوائز إثر سحب عشوائى والتحصل منه على بيانات حساباتهم بدعوى إيداع المبالغ المالية بحساباتهم الشخصية واستغلال تلك البيانات في إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من حساباتهم الشخصية من خلال شراء نقاط خاصة بالألعاب الإلكترونية عبر شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» ثم إعادة بيع تلك النقاط عبر مواقع التسويق الإلكترونى بسعر أقر من مثيلاتها وتحويلها على محافظ ذكية وخدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول.

وأضافت: «بالفحص وبتطوير مناقشة المتهمين وفحص أرقام الهواتف التي قام أحد المتهمين خلالها بالتواصل مع المجنى عليهم، أمكن التوصل إلى بلاغات نصب واستيلاء أخرى على 24 مواطنا بإجمالى مبالغ مالية تتجاوز (400 ألف جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات».