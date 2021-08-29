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رئيس الوزراء اليمني يتابع تداعيات العملية الإرهابية الحوثية ضد قاعدة العند

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رئيس الوزراء اليمني يتابع تداعيات العملية الإرهابية الحوثية ضد قاعدة العند رئيس الوزراء اليمني يتابع تداعيات العملية الإرهابية الحوثية ضد قاعدة العند
شدد على ضرورة تجاوز الخلافات لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب

رئيس الوزراء اليمني يتابع تداعيات العملية الإرهابية الحوثية ضد قاعدة العند

تابع رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، تداعيات العملية الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، الأحد، واستهدفت قاعدة العند، وراح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح.

وتفصيلاً، أكد "عبدالملك"، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن هذه العملية الحوثية الغادرة تشير إلى الخطر الوجودي لهذه الميليشيات ومشروعها الذي يستهدف اليمن من أقصاه إلى أقصاه، وأهمية تكاتف الجهود من أجل استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

ولفت رئيس الوزراء اليمني إلى أن الجميع أمام منعطف تاريخي في مواجهة هذا الخطر وتجاوز كل الخلافات والتباينات والتسريع باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض بجميع جوانبه، بما من شأنه توحيد الصف الوطني لاستكمال المعركة المصيرية والوجودية ضد المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيا الحوثي الانقلابية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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