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في ليلة ظهور ميسي .. باريس سان جيرمان يعود بالفوز من أرض رانس

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في ليلة ظهور ميسي .. باريس سان جيرمان يعود بالفوز من أرض رانس

عاد باريس سان جيرمان بالفوز بهدفين دون رد من أرض منافسه رانس في مباراة أُقيمت أمس الأحد ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي في ليلة تاريخية شارك فيها ميسي لأول مرة مع الفريق الباريسي.

وتكفل المهاجم كيليان مبابي بتسجيل ثنائية الفريق الباريسي في الدقيقتين 16 و63، ليضيف الفريق 3 نقاط إلى رصيده متصدرًا جدول الترتيب.

وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد على سان جيرمان، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الدقيقة 66 بدلاً من البرازيلي نيمار.

وبهذا الانتصار، حقق باريس سان جيرمان العلامة الكاملة بفوزه في أربع مباريات في أول أربع جولات، لينفرد بصدارة الدوري برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد رانس عند ثلاث نقاط في المركز الـ17.

في ليلة ظهور ميسي .. باريس سان جيرمان يعود بالفوز من أرض رانس

في ليلة ظهور ميسي .. باريس سان جيرمان يعود بالفوز من أرض رانس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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