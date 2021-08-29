أخبار عاجلة

وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء القطري -
استخراج مروحية مي-8 المنكوبة من بحيرة في كامتشاتكا -
«الجيزة»: استكمال رصف شوارع بالحوامدية -
الإسماعيلي يكشف تطورات تجديد التعاقد مع إيهاب جلال -
حقق 5 ملايين جنيه.. «ماكو» يتصدر إيرادات شباك تذاكر السينما الأحد -
إبراهيم سعيد: اتجاه لرحيل البدري.. وحسام حسن الأفضل للمنتخب -
أحمد حسن: «مصطفى محمد كان لازم يبدأ أساسي.. والبدري ضيّع أفشة» -
الحبس 3 سنوات لـ4 موظفين بـ«كهرباء البحر الأحمر» والعزل من وظائفهم في «قضية رشوة» -
زوجة تروي اللحظات الأخيرة في حياة زوجها الشاذ : قتلته وارتحت منه في إمبابة -
إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 .. والجامعات والمعاهد المُعتمدة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أطعمة يجب تجنبها إذا كنت مصاباً بارتجاع الحمض للمريء.. أكثرها ضرراً الشوكولاتة

Print
أطعمة يجب تجنبها إذا كنت مصاباً بارتجاع الحمض للمريء.. أكثرها ضرراً الشوكولاتة أطعمة يجب تجنبها إذا كنت مصاباً بارتجاع الحمض للمريء.. أكثرها ضرراً الشوكولاتة
تشمل الأطعمة الغنية بالتوابل والدهون وبعض الفواكه والخضراوات والمشروبات

أطعمة يجب تجنبها إذا كنت مصاباً بارتجاع الحمض للمريء.. أكثرها ضرراً الشوكولاتة

يتسبب الارتجاع الحمضي الذي يعاني منه الكثيرون في حالة من الانزعاج الشديد، ويحدث عندما يرتد حمض المعدة إلى المريء، ما قد يؤدي إلى تهيج بطانته والشعور بعدم الراحة.

وتتمثل أعراض ارتجاع الحمض، في الشعور بالحرقان في الصدر، والإحساس بوجود كتلة في الحلق، وانتفاخ، وهضم الطعام جزئياً، حسب سبوتنيك.

وتقول صحيفة تايمز أوف إينديا، إنه عليك تناول كميات أصغر من الطعام والبقاء في الوضع الرأسي بعد الوجبات مباشرة. لا تستلق مباشرة بعد الأكل.

الأطعمة الحارة
أظهرت الدراسات أن الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن تسبب ألماً في البطن وإحساساً بالحرقان.

فواكه وخضراوات
يجب تجنب بعض الفواكه والخضراوات مثل الأناناس والحمضيات كالبرتقال والجريب فروت والليمون والطماطم والثوم والبصل إذا كنت تعاني من ارتداد الحمض.

المشروبات
يجب تجنب المشروبات مثل الكحول والقهوة والشاي والمشروبات الغازية وعصير الطماطم والفواكه الحمضية.

الأطعمة الغنية بالدهون
عليك تجنب الأطعمة مثل البطاطس المقلية وحلقات البصل المقلية ورقائق البطاطس والزبدة والحليب كامل الدسم والجبن والآيس كريم والقشدة الحامضة عالية الدسم وتوابل السلطة الكريمية عالية الدسم والصلصات الكريمية وقطع اللحم الحمراء عالية الدسم.


الشوكولاتة
قد تكون الشوكولاتة من أسوأ الأطعمة للأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المريء لأنها تحتوي على نسبة عالية من والكافيين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
استشاري جراحات السمنة: تقنية الفيزر الحديثة تُذيب الدهون بدون أي تدخل جراحي

استشاري جراحات السمنة: تقنية الفيزر الحديثة تُذيب الدهون بدون أي تدخل جراحي

مختص: الفلفل الحار من البدائل الجيدة للملح لكنه لا يحرق الدهون

مختص: الفلفل الحار من البدائل الجيدة للملح لكنه لا يحرق الدهون

مختص: الفلفل الحار من البدائل الجيدة للملح لكنه لا يحرق الدهون

مختص: الفلفل الحار من البدائل الجيدة للملح لكنه لا يحرق الدهون