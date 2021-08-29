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وزير السياحة والآثار يتفقد طريق الكباش الفرعونى ومعبد الأقصر

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وزير السياحة والآثار يتفقد طريق الكباش الفرعونى ومعبد الأقصر وزير السياحة والآثار يتفقد طريق الكباش الفرعونى ومعبد الأقصر

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اختتم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار زيارته لمحافظة الأقصر بتفقد طريق الكباش ومعبد الأقصر، للوقوف على آخر مستجدات أعمال تطويره وتجهيزه، والموقف التنفيذي لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين، تمهيدا لافتتاحه في احتفالية كبري سيتم اقامتها بالأقصر.

وزير السياحة والآثار بالأقصر

وخلال الجولة وجه وزير السياحة والآثار بضرورة تحديث نظام الإضاءة بالطريق وتدعيم مسار الزيارة باللوحات الإرشادية والتعريفية لتعطي للزائر فكرة توضيحية عن الطريق الأثري وتاريخه وأعمال الحفائر به، مع الاستمرار في أعمال الترميم والحفائر ورفع كفاءة الخدمات المقدمة على طول الطريق لإتاحته لجميع الزائرين من المصريين والسائحين، خاصة لكبار السن وذوي الهمم

جدير بالذكر أن مشروع كشف وتجهيز مسار طريق الكباش بالأقصر يُعد من أهم المشروعات الأثرية التي تقوم الدولة بتنفيذها حاليًا، ويهدف لتحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم من خلال ربط معابد الكرنك ومعبدالأقصر ومعبدموت، وأطلال طبية القديمة الجاري الكشف عنها في منطقة نجع أبوعصبة مع طريق المواكب الكبرى.

المصرى اليوم

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