اختتام فعاليات المسرح المتنقل في كوم أمبو

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اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة تقديم فعاليات المسرح المتنقل بقرية الرغامة بكوم امبو من خلال فرع ثقافة أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية «حياه كريمة» للتنمية الشاملة للريف المصرى،حيث تضمنت الفعاليات محاضرة بعنوان «العنف الاسرى وظواهره السلبية» ألقاها الدكتور حنفى عبدالغني، تحدث عن العنف وهو استخدام القوة المادية والمعنوية لإلحاق الأذى بالآخر استخداماً غير مشروع، ويشمل عنف الزوج تجاه زوجته، وعنف الزوجة تجاه زوجها وعنف الوالدين تجاه أولادهما وبالعكس، والعنف الجسدي والجنسي واللفظي بالتهديد، والعنف الاجتماعي والفكري، ومن أسباب العنف سوء التربية والنشأة في بيئة عنيفة في تعاملها، غياب ثقافة الحوار والتشاور داخل الأسرة، سوء الاختيار وعدم الانسجام بين الزوجين في مختلف جوانب الحياة التربوية والتعليمية والاجتماعية والفكرية والبيئية، ظروف المعيشة الصعبة كالفقر والبطالة.

وأعقب ذلك أمسية شعرية شارك فيها الشعراء بقصائد متنوعة منها «قصيدة»لا تأمنن«لعلى الدفشى، حسن حفنى قصيدة»ياعاشقين النبى، الحسد، خوفت منك«، بالإضافة لفقرة اكتشاف مواهب من أطفال القرية في الغناء والشعر والنميم»، وتقديم عرض مسرح عرائس حكاية «الحصان الجميل» للفنان موسى محمد بجانب أقامة معرض لإصدارات الهيئة، وتنفيذ ورشة فنية فنية «رسم لوحات بالوان الحواش» للمدربة منى أحمد.

وفي الختام قدمت فرقة ابو سمبل أطفال للفنون الشعبية بقيادة المدرب حسن عطالله، مجموعة من التبلوهات «شيكولاتة، نوبا سلام، نبرى اشر»الحلوة«، واه نور»يارب«، بليه»فرح«، الزفة النوبية بالدوفوف.