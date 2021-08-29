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ضبط 1.5 طن رنجة فاسدة في شبرا الخيمة

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ضبط 1.5 طن رنجة فاسدة في شبرا الخيمة ضبط 1.5 طن رنجة فاسدة في شبرا الخيمة

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شنّت الادارة البيطرية بشبرا الخيمة بالتنسيق مع إدارة تموين شرق ومكتب مراقبة الاغذية بالادارة الصحية بشرق شبرا الخيمة، حملة تفتيشية لضبط المخالفين وحفاظاً على الصحة العامة.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن و340 كجم رنجة مرصوصة في الشارع امام ثلاجة لحفظ الرنجة ومحتويه على ديدان في الخياشيم والتجويف البطني، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرر محضر بذلك وتولت النيابة التحقيق.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتورة أمل العسيلي، مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية.

المصرى اليوم

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