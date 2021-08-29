في ذكراه الـ15..عبارات من وحى أدب نجيب محفوظ

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تحل الأثنين 30 أغسطس 2021 الذكرى الخامسة عشر لوفاة نجيب محفوظ الاسم العلم على الأدب العربي والروائي الكبير والذي توفي في 30 أغسطس 2006 عن عمر يناهز الـ94 عاماً والحائز على جائزة نوبل في الأدب كأول أديب عربي.

نجيب محفوظ مؤلف وكاتب روائي عربي، له العديد من الروايات المشهورة والمترجمة إلى عدة لغات، وهو العربي الوحيد الذي فاز بجائزة نوبل للآداب.

كان نجيب محفوظ أول عربي مصري يحصل على جائزة نوبل في الأدب، وقبل الإعلان عن فوزه بالجائزة في ١٣ أكتوبر ١٩٨٨ كان قد حصل عليها قبله ٨٧ أديبا عالميا.

وولد نجيب محفوظ في حى الجمالية بالقاهرة في ١١ ديسمبر ١٩١١ وأمضى طفولته في الجمالية، ثم انتقل إلى العباسية والحسين والغورية، وهى أحياء القاهرة القديمة التي استلهمها في أعماله الروائية.

ولأدب نجيب محفوظ مذاق خاص في ذائقة قرائه لرجل جمع القدرة على الكتابة الواقعية وتمكن أيضاً من التعبير بالرمز عن ما يريد أن يجلو حقيقته.

وفي عصر السوشيال ميديا والقراءة السريعة برزت أهمية عبارات التدوين القصيرة والتى تجمع خبرات كبيرة في كلمات قصيرة مركزة وهو كنز آخر من كنوز نجيب محفوظ التفت إليه محبوه على منصات السوشيال ميديا المختلفة، نعم هي لا تغنى عن القراءة المتأنية للنص المحفوظي لكنها تمثل شذرات للفكرة التي يعبر عنها الكاتب الكبير.

حكمة الحياة

مختارات وحكم وتأملات من أعمال نجيب محفوظ وفى عام 2008 التفتت الكاتبة المصرية علية سرور لهذه الحقيقة فقامت بجمع عبارات من أجمل ما كتب نجيب محفوظ في رواياته في مناحى شتى في كتاب يلخص فلسفة الكاتب لمن لم تتح له فرصة قراءة أعماله الغزيرة التي تزيد على خمسين رواية ومجموعة قصصية.

ويقع الكتاب في 152 صفحة عن (دار الشروق) بمقدمة لمحفوظ نفسه الذي قدم الكتاب بنفسه قائلاً: «هذه هي المرة الاولى التي يقوم بها أي شخص في تحمل القيام بمثل هذا الجمع من كتاباتي.. يشكل (الكتاب) ملخصا مثيرا لافكاري ونظرتي إلى العالم على مدى ستين عاما من الكتابة» ويزخر الكتاب بالعبارات ذات الدلالة من أدب نجيب محفوظ مثل الشباب يبحث عن المغامرة، الشيخوخة تنشد السلامة.

الإنسان إما أن يكون الإنسانية جمعاء، وإما أن يكون لا شيء.

حب الحياة نصف العبادة وحب الآخرة نصفها الآخر، مواجهة سوء الحظ بالصبر والتسامح هو أمر يعد من حسن الحظ، نحن في حاجة إلى أن نعود إلى الحياة مرارًا حتى نتقنها.

ومن العبارات التي لا تنسى لنجيب محفوظ أيضاً والتى يجمعها موقع «جود ريدز» على الانترنت العبارات التالية فيقول عن القوة «و من عجب ان أهل حارتنا يضحكون، علام يضحكوون؟ انهم يهتفون للمنتصر ايا كان المنتصر، ويهللون للقوي ايا كان القوي، ويسجدون امام النبابيت يداوون بذلك كله الرعب الكامن في اعماقهم.» ― نجيب محفوظ أولاد حارتنا.

يحذر من اليأس بقوله «لا أحذركم إلا من عدو واحد هو اليأس» ― نجيب محفوظ، كفاح طيبة، ويتعجب من فرعون قائلاً «لم يكن عجيبا أن يعبدالمصريون فرعون، ولكن العجيب أن فرعون آمن حقاً بأنه إله» ― نجيب محفوظ ثرثرة فوق النيل،

ويكشف طباع الناس في المرايا بقوله «بت أعتقد أن الناس أوغاد لا خلاق لهم وأنه من الخير لهم أن يعترفوا بذلك وأن يقيموا حياتهم على دعامة من هذا الإعتراف وهكذا تكون المشكلة الأخلاقية الجديدة هي: كيف نكفل الصالح العام والسعادة البشرية في مجتمع من الأوغاد؟» ― نجيب محفوظ المرايا.

ويكشف حب الناس للقوة بتعبير «الناس يعبدون القوة، حتى ضحاياها!» ― نجيب محفوظ أولاد حارتنا، ويتحدث عن الضعف فيقول «الضعيف هو الغبى الذي لا يعرف سر قوته» أولاد حارتنا، ويكشف خبايا النفوس فيقول «الناس تراقب وتتذكر، تحصي اللفتات والنوايا، تؤول الأوهام بأوهام، تتعجل تحقيق الظنون، تتستر بالتقوى والبراءة.» ― نجيب محفوظ الحرافيش أما في الف ليلة وليلة فيقول «كل من عليها فان إلا وجهه، ومن يفرح بالفاني فسوف ينتابه الحزن عندما يزول عنه ما يفرحه. كل شيء عبث سوى عبادته. الحزن والوحشة في العالم كله ناجم عن النظر إلى كل ما سوى الله» ― نجيب محفوظ ألف ليلة وليلة.