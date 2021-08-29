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أحمد مجاهد: اللوائح ظلمت سموحة.. ووارد تغيير شكل درع الدوري ..

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أحمد مجاهد: اللوائح ظلمت سموحة.. ووارد تغيير شكل درع الدوري .. فيديو أحمد مجاهد: اللوائح ظلمت سموحة.. ووارد تغيير شكل درع الدوري ..

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قال المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري إن اللوائح ظلمت نادي سموحة هذا الموسم وحرمته من المشاركة في البطولة القارية ولم يتم ظلمه من اتحاد الكرة.

وأضاف أحمد مجاهد خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الكاف حدد موعد 10 أغسطس تسليم الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية واللائحة كانت تنص على تطبيق الجدارة الرياضية والاعتماد على ترتيب الجدول وقت تسليم أسماء الأندية للاتحاد الإفريقي.

وتابع أن الاتحاد يفكر في تغيير شكل درع الدوري وكأس مشيرا إلى الأمر محل دراسة للوصول إلى أفضل تصميم يليق بالمسابقات المصرية.


المصرى اليوم

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