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قال المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري إن اللوائح ظلمت نادي سموحة هذا الموسم وحرمته من المشاركة في البطولة القارية ولم يتم ظلمه من اتحاد الكرة.

وأضاف أحمد مجاهد خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، الكاف حدد موعد 10 أغسطس تسليم الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية واللائحة كانت تنص على تطبيق الجدارة الرياضية والاعتماد على ترتيب الجدول وقت تسليم أسماء الأندية للاتحاد الإفريقي.

وتابع أن الاتحاد يفكر في تغيير شكل درع الدوري وكأس مصر مشيرا إلى الأمر محل دراسة للوصول إلى أفضل تصميم يليق بالمسابقات المصرية.



