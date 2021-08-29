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"الفالح" يناقش مع وزير التجارة العُماني سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

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كما بحث مع وزير النقل الفرص الاستثمارية مع بدء تفعيل الخط البري الجديد

التقى وزير الاستثمار، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيس وفد المملكة الذي يزور العاصمة العُمانية مسقط اليوم، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس اليوسف؛ بهدف ترسيخ وتوسعة قاعدة العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادَلة بين البلدَين الشقيقَين.

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبناء شراكة استراتيجية بين البلدَين بما يرقى لتطلعات قيادتَي البلدَين، وعُمق العلاقة بينهما، ومتابعة التقدُّم في المبادرات الاستثمارية التي طُرحت في اللقاءات السابقة.

كما تناول اللقاء سُبل تعزيز الاستثمارات بين البلدَين الشقيقَين، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، والفرص الاستثمارية النوعية المتاحة، ودعم التعاون في مجالات الاستثمار المختلفة لتطوير وتسهيل التبادل التجاري بين البلدَين، إضافة إلى أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي من شأنها تنمية التجارة والاستثمارات، وتشجيع المشروعات المشتركة.

حضر اللقاء: سفير خادم الحرمين الشريفين في مسقط عبدالله بن سعود العنزي، وعدد من المسؤولين من الجانبَين.

والتقى وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيس وفد المملكة خلال زيارته لمسقط اليوم وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والاتصالات والتقنية، وتعزيز التعاون بين المملكة وعُمان الشقيقتَيْن.

كما ناقش الوزيران الفرص الاستثمارية التي ستُخلق مع بدء تفعيل الخط البري الجديد، وبحث فرص التعاون في مجال تقنية المعلومات، وتبادل التجارب العمانية بهذا المجال.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين في مسقط عبدالله بن سعود العنزي، وعدد من المسؤولين من الجانبَيْن.

والتقى معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في مسقط اليوم على هامش زيارة الوفد السعودي لسلطنة عمان، معالي رئيس جهاز الاستثمار العماني عبدالسلام بن محمد المرشدي.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على تعزيز أوجه التعاون في مجال الاستثمار بشكل عام بين البلدين، والوقف على مستجدات المشروعات المشتركة والفرص النوعية المتاحة، وآليات تنمية الاستثمارات بين المملكة وعمان.


حضر اللقاء، عدد من المسؤولين من الجانبين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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