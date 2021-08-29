مرشح الاتحاد الديمقراطي المسيحي بألمانيا يسعى لتعزيز موقفه خلال مناظرة

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سعى المرشح المحافظ لخلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإحياء حملته الانتخابية اليوم الأحد خلال مناظرة ساخنة مع منافسيه الرئيسيين بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي تخلف حزبه عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي ليسار الوسط.

وتبادل أرمين لاشيت، زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة ميركل، الهجمات مع مرشحة حزب الخضر أنالينا بربوك، التي اتهمت الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي بعدم القيام بأي شيء يذكر للتصدي لتغير المناخ خاصة في ظل الفيضانات المدمرة التي شهدتها ألمانيا هذا الصيف.

وقالت بربوك «من الواضح أنه ليس لديك خطة» وتعهدت بتركيب الألواح الشمسية على جميع أسطح المباني وحظر بيع السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق اعتبارا من عام 2030.

وقال لاشيت، الذي واجه انتقادات منذ أن ضبطته الكاميرات وهو يضحك خلال زيارة الشهر الماضي لبلدة اجتاحتها الفيضانات، إن سياسات بربوك ستلحق الضرر بالصناعة الألمانية.

وتشهد ألمانيا انتخابات في 26 سبتمبر أيلول عندما تتنحى ميركل عن منصب المستشارة بعد 16 عاما في المنصب وأربعة انتصارات متتالية في الانتخابات العامة.

وأدى رحيل ميركل الوشيك إلى إضعاف الدعم لتحالفها المحافظ. وحافظ وزير المالية أولاف شولتس، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي والأكثر شعبية في استطلاعات الرأي، على الهدوء مع احتدام النقاش، مع التركيز على الموضوعات المالية مثل الضرائب والمعاشات التقاعدية.

وارتفع التأييد للحزب الاشتراكي الديمقراطي نقطتين من الأسبوع الماضي إلى 24 في المئة، وهي أعلى نتيجة له منذ أربع سنوات وفقا لاستطلاع أجراه مركز (أي.إن.إس.إيه) لحساب صحيفة بيلد ام سونتاج. وتراجع المحافظون نقطة واحدة إلى 21 في المئة، وهو أدنى مستوى خلال استطلاع أجراه مركز (أي.إن.إس.إيه).