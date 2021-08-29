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حسين لبيب: أتمنى معاملة شيكابالا مثل الشناوي..وهناك من يغضب من استقرار

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حسين لبيب: أتمنى معاملة شيكابالا مثل الشناوي..وهناك من يغضب من استقرار الزمالك حسين لبيب: أتمنى معاملة شيكابالا مثل الشناوي..وهناك من يغضب من استقرار

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أكد حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي ، أن جميع الأطراف أخطأت خلال مراسم تسليم درع الدوري، وليس لاعبي الزمالك فقط.

وقال حسين لبيب، في تصريحات تلفزيونية :«من وجه نظرنا أن جميع الأطراف أخطأت، وليس الأمر مقتصر على لاعبي الزمالك فقط»، مضيفًا :«تنظيم احتفالية الدوري كان خاطئًا، حيث حدث هرج ومرج أثناء دخول الاستاد وفي مراسم التتوييج بالدوري، تم تمزيق الكشف الخاص بالأسماء التي أرسلها النادي للمنظمين».

وأوضح :«لم يحدث أي سباب من شيكابالا، وهذا باعتراف أحمد مجاهد، وأرى أن كل المشهد كان خطأ، وأنا لا أتجنى على أحد»، مضيفًا :«اتحاد الكرة من حقه اتخاذ القرار السليم، ونحن من حقنا أن نتخذ الخطوات الخاصة بنا من الطعن وغيرة من المراحل الخاصة بالاستشكال ضد عقوية، وأتعشم من أحمد مجاهد أن يرى الوضع كاملاً وأن تكون هناك قرارات أخرى، أنا لا أتدخل، ولكن هناك بعض الأمور التي يخرج فيها الشخص عن شعوره».

وتابع :«أتمنى أن يتم التعامل مع شيكابالا، بروح القانون كما حدث مع محمد الشناوي حارس الأهلي، عندما رأى اتحاد الكرة أن المصلحة العامة تقتضي تقليص عقوبته قبل بطولة للأندية».

وأكد :«هناك من يغضب من استقرار الزمالك، وبقول للجماهير افرحوا ناديكم فاز ببطولة في القدم والسلة والطائرة واليد، ولن يستطيع أحد أن يسلب فرحتنا»، مضيفًا :«أطالب من جماهير القلعة البيضاء بترك مجلس الإدارة معالجة الأزمة»

وأشار :«سنعقد اجتماع طاريء لمجلس الإدارة يوم الثلاثاء المقبل، بعد دراسة اللوائح الخاصة باتحاد الكرة وسيتم الإعلان عن قرارنا بعدها».

المصرى اليوم

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