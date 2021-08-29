لبيب: أطلب أن يتم التعامل مع شيكابالا بروح القانون

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طالب حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بإعادة النظر في العقوبة الصادرة من لجنة المسابقات باتحاد الكرة تجاه لاعب الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا.

وقال لبيب خلال محادثة تلفزيونية «نحترم جميع الاتحادات والأندية والمنظومة في مصر، ونحترم جميع اللوائح والقوانين طالما أنها تطبق على الجميع سواسية وبدون استثناء».

وأضاف «اتحاد الكرة من حقه اتخاذ أي إجراء يراه سليمًا من وجهة نظره، ونادي الزمالك من حقه الطعن والاستئناف وسنسير بالإجراءات القانونية الطبيعية ضد عقوبة شيكابالا».

وواصل رئيس الزمالك حديثه «أتعشم من أحمد مجاهد أن يرى الوضع كاملًا وأن تكون هناك قرارات أخرى، أنا لا أتدخل، ولكن هناك بعض الأمور التي يخرج الشخص فيها عن شعوره وهذا أمر طبيعي».

وأكمل «شيكابالا انسان محترم، وقائد من قادة نادي الزمالك، أمل حياته هو إسعاد القلعة البيضاء، لكن أطلب أن يتم التعامل معه بروح القانون كما حدث مع محمد الشناوي حارس الأهلي عندما رأى اتحاد الكرة أن المصلحة العامة تقتضي تقليص عقوبته».

وكانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة قد أعلنت عن وقف محمود عبدالرازق شيكابالا لمدة 8 شهور مع دفع غرامة قدرها 500 ألف جنيه.