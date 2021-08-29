تنسيق المرحلة الثانية 2021 .. موعد التقديم والحد الأدنى لكليات علمي وأدبي

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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي الأحد 29- 8-2021 نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 وموعد تنسيق المرحلة الثانية 2021، التي ينتظرها الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة 2021.

قال وزير التعليم العالي في المؤتمر الصحفي اليوم أن الحد الأدنى للقبو ل بالمرحلة الثانية للتنسيق لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة 62.07 % هو بينما للشعبة الادبية هو 58.05%.

https://tansik.egypt.gov.eg/application/

وتم إعلان الأماكن الشاغرة بالكليات الهندسية وكليات القطاع الطبى، وكذلك إعلان موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية بتنسيق القبول بالجامعات 2021 والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأماكن المتاحة في الكليات لطلاب المرحلة الثانية تتضمن: كليات المرحلة الثانية شعبة علمي علوم: الطب البيطري – التمريض – العلوم- الزراعة- الجامعات التكنولوجية- الحاسبات والمعلومات- الذكاء الاصطناعي- الاقتصاد والعلوم السياسية – الألسن. كليات المرحلة الثانية شعبة علمي رياضة: بعض كليات الهندسة- الحاسبات والمعلومات- الذكاء الاصطناعي- التخطيط العمراني- فنون جميلة عمارة- الجامعات التكنولوجية- الاقتصاد والعلوم السياسية – الألسن. كليات المرحلة الثانية الشعبة الأدبية: كليات التربية- كليات الأداب (انتظام وانتساب)- كليات الحقوق (انتظام وانتساب)- السياحة الفنادق الخدمة الإجتماعية.

1- إدخال رقم الجلوس: يجب عليك إدخال رقم جلوسك (رقم الدخول) ورقمك السري الموجود على استمارة النجاح التي تسلمتها من المدرسة.

2- عرض الرغبات المسجلة سابقاً: يمكنك عرض الرغبات إذا كان سبق لك تسجيل رغباتك على الموقع في زيارة سابقة،حسب آخر تعديل قمت بإدخاله ويسمح لك بإضافة رغبات أو تعديلها قبل غلق الرابط.

3- البيانات الأساسية: تأكد من سلامة بياناتك الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذي تتبعه.

4- إدخال أو تعديل قائمة الرغبات: يتم عرض قائمة رغباتك السابقة والسماح بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها أو إزالة كلية سبق أن اخترتها. وتكون هذه القائمة في أول زيارة للموقع فارغة، ويجب مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافى، أو اجتياز اختبارات القدرات في الكليات والمعاهد التي تتطلب ذلك، أو موافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط، أو الحصول على درجات كافية في اللغات في حالة الكليات التي تتطلب ذلك مثل كلية الألسن ويبنهك الموقع لهذه الشروط الخاصة عند اختيارك للكلية أو المعهد.

يمكنك أيضا خلال هذه الخطوة إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكنك أيضا تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح لك بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنك تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات إلى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغباتك.

تسجيل الرغبات: يعرض عليك الموقع القائمة التي اخترتها لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيا لحفظ رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلى الذي سيقوم بعملية التنسيق وبعد التسجيل إلكترونيا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التي تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي قمت بها وإيصال تسليم الرغبات إلكترونيا، وتستطيع طباعة هذه المستندات وحفظها في ملف وسيتم إرسال رسالة إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك على البريد الإلكتروني في حالة وضعه. طباعة استمارة الرغبات: يمكنك طباعة رغباتك من مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها في وقت لاحق.