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محافظ بورسعيد: «مول الفرما» إضافة للمشروعات التجارية والسياحية

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محافظ بورسعيد: «مول الفرما» إضافة للمشروعات التجارية والسياحية محافظ بورسعيد: «مول الفرما» إضافة للمشروعات التجارية والسياحية

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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد إن العمل قد قارب على الانتهاء في إنشاء واحدة من المشروعات التجارية والسياحية والترفيهية والخدمية وهو مشروع مول الفرما الجديد الذي يتميز بموقعة المتميز بقلب المدينة.

وأوضح المحافظ في تصريحات صحفية، الأحد، أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يمثل إضافة للمشروعات السياحية والتجارية، ويساهم في تحقيق الرواج التجارى والسياحي للمحافظة.

يذكر أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يعد من المشروعات الحضارية الواعدة في المجال التجارى والسياحى ببورسعيد، ،ويقام على مساحة ١٥٣٦٨م٢ ويتكون من دور ارضي واول جراج بطاقة استيعابية ١٠٠ سيارة ودور ثاني وثالث ورابع بمساحة كل دور ٢٦٠٠م٢ ويضم ١٥٠ محل متعدد الاغراض بمساحات مختلفة بالاضافة إلى دور خامس يضم عدد من المطاعم والكافيهات بالاضافة إلى مطاعم الماكولات السريعة ومناطق مفتوحه وكاميرات مراقبة، ومصاعد داخلية، وأماكن ترفيهية، بما يساهم في دعم وتنشيط القطاع السياحي.

المصرى اليوم

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